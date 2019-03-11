Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования эфиопскому и кенийскому коллегам

11 марта 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета, принадлежащего «Эфиопским авиалиниям», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства также выразил соболезнования президенту Кении Ухуру Кениата в связи с гибелью его соотечественников во время этой авиакатастрофы.

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