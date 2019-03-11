Президент Ильхам Алиев упростил визовые процедуры для иностранцев, которые приедут в Баку на финал Лиги Европы УЕФА (версия 2)

11 марта 2019 18:57 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджан в связи с организацией и проведением в 2019 году в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, иностранцы и лица без гражданства, приезжающие в Азербайджан в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, и представившие любой из документов, указанных в части два распоряжения, с 15 мая по первое июня 2019 года смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана. К этим документам относятся: официальное пригласительное письмо от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА); документ, подтверждающий прохождение аккредитации в соответствии с правилами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА); билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА, которая пройдет в Баку в 2019 году, или документ, подтверждающий приобретение билета.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать УЕФА и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовой процедуры для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, а также о возможности получения электронной визы посредством системы ASAN Viza иностранцами и лицами без гражданства по списку, утвержденному согласно пункту 4.2 указа Президента Азербайджана от 1 июня 2016 года; обеспечить размещение на информационных интернет-ресурсах министерства, а также посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах информации об упрощении визовой процедуры для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, а также о возможности получения иностранцами и лицами без гражданства электронной визы посредством системы ASAN Viza.

Государственной миграционной службе поручено проинформировать авиакомпании, осуществляющие полеты в Азербайджан, об упрощении визовой процедуры для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА.

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