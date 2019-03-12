Хорошие отношения Болгарии и Азербайджана - основа для успешного военного сотрудничества - премьер

12 марта 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хорошие отношения Болгарии и Азербайджана являются основой для успешного военного сотрудничества.

Об этом, как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Sofia News Agency, сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на встрече с находящимся в этой стране первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.

В ходе встречи стороны обсудили углубление военного сотрудничества, выполнение совместных учений, а также усиление сотрудничества в сфере военного образования.

Премьер-министр отметил, что Болгария является страной-членом НАТО и делает серьезные усилия для развития своей обороноспособности.

На встрече также присутствовали глава Генштаба Болгарии Андрей Боцев и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов.

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