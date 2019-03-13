Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении полномочных органов в связи с порядком передачи вещественных доказательств (версия 2)

13 марта 2019 19:35 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об определении полномочных органов в связи с исполнением "Протокола о порядке передачи наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, военных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам".

Согласно распоряжению, в качестве полномочных органов по осуществлению азербайджанской стороной "Протокола о порядке передачи наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, военных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам", подписанного 11 октября 2017 года во время заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в городе Сочи, определяются Генеральная прокуратура Азербайджана и министерство внутренних дел Азербайджана.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать Исполнительный комитет Содружества независимых государств об определении полномочных органов по осуществлению Протокола со стороны Азербайджана.

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