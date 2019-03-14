В Баку стартует VII Глобальный Бакинский форум

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку начинает работу VII Глобальный Бакинский форум, сообщает Trend.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В мероприятии примут участие 450 человек из более чем 70 стран мира. Темой VII Глобального Бакинского форума станет «Новая внешняя политика мира».

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы «Роль больших сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Ожидается участие в форуме нынешних и бывших глав государств и правительств, известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.

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