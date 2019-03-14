Иран намерен максимально расширить сотрудничество с Азербайджаном - министр

БАКУ /Trend/ - Иран намерен максимально расширить сотрудничество с Азербайджаном, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министра экономики и финансов Ирана Фархада Дежпасанда.

По его словам, Иран имеет очень успешные и исторические связи с Азербайджаном.

Иранский министр отметил, что в Баку пройдет 13-е заседание Государственной комиссии по сотрудничеству в сферах экономики, торговли и гуманитарной сфере между Азербайджаном и Ираном.

Дежпасанд сказал, что обе страны имеют очень хороший опыт в реализации совместных проектов.

Он отметил, что в рамках заседания состоятся встречи с премьер-министром Азербайджана, министром экономики и сельского хозяйства, председателем Центрального банка, начальником Государственной пограничной службы. "Будет обсуждаться двустороннее сотрудничество в финансовой, туристической сферах, в сферах сельского хозяйства, железнодорожного сообщения», - добавил министр.

Дежпасанд также посетит в рамках визита в Баку Промышленный парк Пираллахи.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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