Президент Ильхам Алиев принял участие в VII Глобальном Бакинском форуме (ФОТО) (версия 5)

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана в четверг начал работу VII Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви под патронатом Президента Ильхама Алиева.

В церемонии открытия форума принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства встретился с участниками Глобального форума.

Затем было сделано совместное фото.

Форум, который продлится до 16 марта, собрал свыше 500 представителей из 55 стран. В форуме на тему "Новая мировая внешняя политика" участвуют пять действующих президентов, один премьер-министр, два заместителя премьер-министра, 42 бывших глав государств и премьер-министров, многочисленные аналитики, журналисты, молодые лидеры. На 10 различных сессиях в рамках форума участники обсудят вопросы глобального и регионального значения. На Глобальном Бакинском форуме, ставшем важной международной платформой в мире, будет проведен обмен мнениями по вопросам международного значения. Среди этих тем – "Роль больших сил в изменении глобальной политики", "Вызовы устойчивого развития", "Средневосточное сотрудничество во имя безопасности", "Роль науки и культуры в принятии современных решений" и др. Одно из основных панельных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Открывая Седьмой Глобальный Бакинский форум, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин сказал:

- Ваше превосходительство, дамы и господа.

Меня зовут Исмаил Серагельдин. Я - сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви. Рад приветствовать вас на VII Глобальном Бакинском форуме, уже занявшем свое место среди ведущих мероприятий мира.

На этом мероприятии собрались многие специалисты и опытные люди.

Тема нынешнего Форума словно схожа с тектоническим движением мира.

В результате в судьбе людей появляется такой поток, который может поднять их с самого нижнего уровня на самый высокий.

Если упустить этот шанс, вас настигнут неудачи в жизни.

Пока мы плаваем в спокойном море.

В нужный момент мы должны воспользоваться этим шансом, иначе удача пройдет мимо нас.

Мы не должны упустить эту возможность, так как мы пришли сюда с ясной головой и здоровой волей.

Прежде чем приступить к обсуждениям, которые продолжатся в предстоящие дни, с чувством гордости хочу предоставить слово первому оратору этого дня и попечителю Международного центра Низами Гянджеви его превосходительству Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Форуме с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева:

- Дорогие дамы и господа.

Дорогие гости.

Дорогие друзья.

Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть всех вас. Благодарю вас за то, что вы находитесь вместе с нами на этом важном международном мероприятии. В первую очередь, хотел бы выразить признательность сопредседателям Международного центра Низами Гянджеви – госпоже Вике-Фрейберге, господину Серагельдину и членам Правления, с которыми я вчера провел встречу, за важный вклад в превращение Центра Низами в глобальный международный институт.

Глобальный Бакинский форум является одной из важнейших международных платформ, занимающихся актуальными вопросами глобальной повестки дня. Темы предыдущих форумов отражают сегодняшнюю повестку дня глобальных вопросов. Считаю, что это очень хороший выбор для того, чтобы заняться вопросами, связанными с внешней политикой – ее называют новой внешней политикой. Потому что со времени последнего форума многое изменилось, в частности, в отношениях между странами, вопросах, связанных с безопасностью и прогнозируемостью в мире. Очень рад, что у форума много участников. В нем принимают участие более 500 представителей из 55 стран. Среди наших гостей - 5 действующих президентов, 1 действующий премьер-министр, 2 заместителя премьер-министра и 42 бывших глав государств и правительств, видные политики, представители гражданского общества, журналисты, ученые, молодые лидеры.

Сегодня в этом зале собрался большой интеллектуальный потенциал, что, в сущности, отражает значение Форума. Глобальная повестка дня включает многочисленные международные мероприятия, конференции. Однако качество измеряется списком участников, их опытом и интеллектуальным потенциалом. Поэтому считаю, что Глобальный Бакинский форум занимает уникальное место на карте мира. Уверен, что вопросы, которые будут обсуждаться в предстоящие дни, привлекут внимание тех, кто принимает решения, связанные с будущим международных отношений, будущим мира.

Если говорить о внешней политике Азербайджана, я бы сказал, что она не претерпела больших изменений. Мы не можем говорить о новой внешней политике Азербайджана. Но ситуация в регионе, мире, безусловно, меняется, и мы приводим наши внешнеполитические инициативы в соответствие с меняющимся миром. Однако наша внешняя политика в основе своей стабильная, прогнозируемая и независимая. Она основана на наших национальных интересах. Налаживание тесных связей со странами в области безопасности, стабильности в нашем регионе и на более широкой географии посредством партнерства, взаимовыгодного сотрудничества - один из приоритетов Азербайджана. Поэтому Азербайджан со времени последнего Форума продолжал инициативы, связанные с внешнеполитическими направлениями. Считаю, что нам удалось укрепить связи с традиционными партнерами, обрести новых друзей, возвести новые мосты. Конечно, для любой страны, в том числе и для Азербайджана, налаживание отношений с соседями является основным приоритетом. В этом смысле наши связи со времени последнего Форума упрочились. Мы наладили с соседями очень плодотворные рабочие отношения, основанные на взаимных интересах и взаимном уважении. Это способствует возведению большего количества мостов в области транспорта, энергетической безопасности, торговли и инвестиций. Поэтому наши традиционные связи с соседними странами обеспечивают региональную безопасность.

Говоря о региональной безопасности, мы, конечно же, должны сказать о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Оккупация Арменией 20 процентов признанных на международном уровне территорий Азербайджана продолжается. В результате этой оккупации Нагорный Карабах, являющийся исторической частью Азербайджана, и еще 7 районов нашей страны находятся под оккупацией, от которой страдают более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Наш народ подвергся этнической чистке. Все наши исторические памятники на оккупированных территориях разрушены армянскими вооруженными силами, что нашло отражение в отчете ОБСЕ, дважды направившей на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Оккупация азербайджанских земель является грубым нарушением международного права, соответствующих резолюций и постановлений основных международных организаций. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, которые не выполняются Арменией. Аналогичные резолюции и постановления приняли Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Движение неприсоединения и другие организации. Они основаны на международном праве, справедливости и создают правовую базу для мирного урегулирования конфликта. Статус-кво неприемлем. Президенты стран Минской группы ОБСЕ, обладающих мандатом для организации переговоров, неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем, и мы полностью поддерживаем это. Статус-кво должен быть изменен, и для этого Армения должна начать вывод своих войск с оккупированных территорий Азербайджана, создать возможность для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам.

Правительство Армении предприняло попытки изменения формата переговоров, и мы все еще видим эти попытки. Это абсолютно неприемлемо и неэффективно. Мы считаем это попыткой блокировать переговорный процесс. Так думаем не только мы. Рады, что международные организации разделяют это мнение. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, фактически направив Армении открытый месседж о неприемлемости ее попыток изменить формат переговоров. За несколько дней до этого с аналогичным заявлением выступили высокопоставленные официальные представители Европейского Союза. Формат переговоров разработан на протяжении многих лет, любая попытка в одностороннем порядке изменить его расценивается как попытка блокировать переговорный процесс, и вся ответственность ложится на сторону, пытающуюся сделать это. Поэтому, во-первых, формат переговоров не может быть изменен, а во-вторых, переговоры должны быть ориентированы на достижение результата, а не проводиться просто ради переговоров. Азербайджан готов к продолжению данного процесса, и, как результат переговоров, должна быть восстановлена наша территориальная целостность. Территориальная целостность является фундаментальным принципом международного права. Баланс между территориальной целостностью и самоопределением очень ясно разъясняется в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте. Самоопределение не должно нарушать территориальной целостности стран. Поэтому конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Наши внешнеполитические приоритеты включают также связи с международными организациями. Мы активно участвуем в различных инициативах, возводящих мосты между различными международными организациями. Как одна из немногочисленных стран, являющихся членом и Организации исламского сотрудничества, и Совета Европы, мы используем эту возможность для налаживания более тесного партнерства между этими двумя организациями. Азербайджан играет в Организации исламского сотрудничества важную роль в укреплении исламской солидарности, ослаблении напряженности между некоторыми странами-членами. В качестве демонстрации наших усилий мы два года назад успешно провели IV Игры исламской солидарности. За два года до этого Азербайджан стал страной, которая провела первые Европейские игры. Представьте себе, в течение двух лет мы провели в одном и том же городе и Европейский игры, и Игры исламской солидарности. По сути это отражает нашу роль на международной арене, усилия, направленные на сближение стран и цивилизаций. Мы подписали и приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с 9 странами-членами Европейского Союза. Это – треть стран-членов. И это также демонстрирует наше активное сотрудничество с европейскими странами. В прошлом году мы парафировали очень важный документ под названием "Приоритеты партнерства", который охватывает все основные сферы нашего сотрудничества с Европейским Союзом. В этом документе, в частности, нашел отчетливое отражение момент, связанный с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном. В нем выражается полная поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. Поэтому, что касается конфликта с Арменией, еще раз должен сказать, что все ведущие международные организации видят урегулирование конфликта на основе данных принципов. Единственный путь разрешения конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджан, воспользовавшись возможностями тесного сотрудничества с различными странами, дал старт Бакинскому процессу. В прошлом году мы отметили 10-ю годовщину Бакинского процесса. Это началось с приглашения нами министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества и Совета Европы на совместное заседание. Оно было очень успешным, и, таким образом, в следующем году мы провели еще одну встречу, после чего данный формат, поддержанный ООН, был назван Бакинским процессом. Это – единственный формат взаимных связей и обсуждений между двумя крупными международными организациями, включающими более 100 стран.

Мультикультурализм является государственной политикой Азербайджана. Азербайджан известен в мире как один из центров мультикультурализма. Это имеет исторические корни. Азербайджан веками являлся местом, где представители различных религий и этнических групп жили в условиях мира и спокойствия. Мы гордимся тем, что после восстановления независимости эта тенденция усилилась. Мы стараемся пропагандировать эти идеи на глобальной арене. Поэтому, организуя многочисленные мероприятия, международные конференции, форум по межкультурному диалогу, форум религиозных лидеров мира, форум Альянса цивилизаций ООН, Бакинский гуманитарный форум и многие другие международные мероприятия, особенно, сталкиваясь с различными мнениями, мы направляем основное внимание на вопросы, связанные с мультикультурализмом. Считаю, что пример Азербайджана открыто демонстрирует: мультикультурализм – единственный путь развития мира, ослабления напряженности, укрепления сотрудничества и взаимопонимания. Азербайджан - относительно молодая независимая страна. Однако мы получаем очень сильную поддержку международной общественности. В качестве доказательства я бы отметил избрание Азербайджана несколько лет назад при поддержке 155 стран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это свидетельствует о том, что абсолютное большинство международной общественности оказывает Азербайджану большую поддержку и доверие. Как непостоянный член Совета Безопасности ООН мы сыграли очень важную роль в решении значимых вопросов, связанных с безопасностью и межкультурным диалогом. Мы также играем роль в области глобальной безопасности. Участвуем в миротворческих операциях. Недавно мы увеличили число наших военнослужащих, обеспечивающих безопасность в Афганистане. Мы также обеспечиваем коалиционные силы очень важной транспортной и логистической поддержкой. Северная распределительная сеть, членом которой является Азербайджан, - надежный маршрут поставок. Это стало возможным также благодаря современной инфраструктуре, в частности, вложению инвестиций в транспорт. За время, прошедшее после последнего Глобального форума, мы отметили открытие крупного морского торгового порта на азербайджанском побережье Каспийского моря. Этот морской порт способен транспортировать большие объемы грузов – на первоначальном этапе от 15 миллионов до 25 миллионов тонн - и играет очень важную роль с точки зрения сближения стран.

Если говорить о внешней политике, то мы, конечно, нуждаемся в ее сути. Без нашей внешней политики, политических усилий было бы невозможно наладить сильные транспортные связи, которыми уже обладает Азербайджан. Поставленные нами несколько лет назад цели превратить страну в региональный транспортный центр уже дают свои результаты. Азербайджан является активным участником транспортного коридора Восток-Запад. В 2017 году мы отметили открытие железнодорожной линии между Азербайджаном и Турцией через Грузию, соединив тем самым железные дороги Европы и Азии. Открытие в прошлом году морского порта является еще одним элементом этой транспортной сети. Мы уже принимаем грузы из азиатских стран, Центральной Азии. Недавно мы получили физическую связь между пропагандируемой Афганистаном железной дорогой Лапис-Лазули и коридором Восток-Запад. Мы уже принимаем грузы из новых источников. Это означает не только экономическую прибыль, но и сообщение, взаимную связь и тесное сотрудничество между странами. Таким образом, транспортная сфера является важным сектором международных связей, создающим прекрасный дух партнерства.

Еще одна сфера, имеющая важное значение для глобальной безопасности, - энергетический сектор. Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в энергетическую безопасность. Наши совместные проекты с ведущими энергетическими компаниями приносят пользу народу, стране, а также создают десятки тысяч рабочих мест в Азербайджане, соседних странах и способствуют международному партнерству. Азербайджан посредством нефтепровода соединил Черное и Каспийское моря и впервые в мире – Средиземное и Каспийское моря. В настоящее время мы работаем над крупным проектом, называемым "Южный газовый коридор". Он связывает Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию, Албанию, Италию интегрированной системой трубопроводов. Его протяженность составляет 3500 километров, он вступил в заключительную стадию. В мае прошлого года мы отметили официальное открытие Южного газового коридора. А в июне прошлого года состоялось открытие одной из его важных частей – Трансанатолийского трубопровода - TANAP. Азербайджанский газ уже транспортируется по этому трубопроводу. Надеюсь, что в следующем году проект полностью завершится. Это – один из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе. Общий объем инвестиций, вложенных в производство и транспортировку газа, составляет около 40 миллиардов долларов. Международные финансовые институты дают нам сильную поддержку, конечно, используются и корпоративные средства. Это – проект энергетической безопасности, энергетического сотрудничества и сотрудничества между странами. Наши планы выходят за пределы сегодняшнего формата. Мы уже подписали меморандумы о взаимопонимании с такими балканскими странами, как Босния и Герцеговина, Хорватия, Монтенегро. Надеюсь, что на очередном этапе мы перейдем к активному сотрудничеству с этими странами. Расширяется география стран, планирующих тем или иным путем присоединиться к проекту "Южный газовый коридор". Это наглядно свидетельствует о том, что энергетические и транспортные инициативы открывают путь к широкому международному сотрудничеству. Считаю, что мы создали в энергетическом и транспортном секторах новый широкий формат международного сотрудничества, охватывающий страны Азии, Кавказа, Европы и государства-члены Европейского Союза. Это действительно ценный вклад, и мы пока еще находимся в начале данного процесса. Потому что пока мы на стадии исполнения. После реализации всех этих проектов появятся экономический стимул, экономическая выгода, в этих странах откроются десятки тысяч рабочих мест, это сблизит страны.

В начале выступления я отметил, что внешняя политика Азербайджана является независимой и опирается на национальные интересы. В основе этого лежит не только наша политическая воля, но и наше экономическое развитие. За последние 15 лет экономика выросла в 3,2 раза. Нам удалось завершить основные инфраструктурные проекты Азербайджана, значительно улучшить наше финансовое положение. Уровень нашего внешнего долга очень низкий, он составляет примерно 19 процентов валового внутреннего продукта, наши резервы превышают долг в 4-5 раз. Таким образом, финансовая стабильность, экономическое развитие Азербайджана не только создают возможности для нашей страны, но и позволяют вкладывать инвестиции в соседние страны и возводить больше мостов.

Считаю, что повестка дня Форума выбрана с большим мастерством. Сегодня вы затронете важнейшие и актуальные вопросы, вызывающие беспокойство. Абсолютно убежден в том, что ваши плодотворные обсуждения и рекомендации откроют путь к усилению партнерства и снижению напряженности. Желаю Форуму успехов. Благодарю.

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Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани выразил признательность главе Азербайджанского государства Ильхаму Алиеву за приглашение на этот грандиозный форум. Он отметил, что сегодня в мире происходят важные перемены, безопасность, окружающая среда и другие проблемы должны найти свое решение, необходимо определить в мире новую внешнюю политику, расширить сотрудничество между государствами и народами.

Президент Мохаммад Ашраф Гани сказал:

- Мы должны принять определенные меры, должны создать новый миропорядок. В то же время взгляды наших основных стран должны сформировать фундамент нового мира. Именно это является одной из непосредственно стоящих передо мной задач. После нападения Аль-Каиды и советов на Афганистан, мы создали новую сеть по предотвращению подобных деконструктивных сил. Посредством этой сети мы принимаем определенные защитные меры против транснациональных террористических групп. Таким образом, именно этим путем мы хотим превратить Афганистан в самую благополучную и спокойную страну в мире. В этой области мы готовы сотрудничать со всеми странами мира. Таким образом, мы хотели бы в независимой форме внести вклад в экономику мира. Думаем, что мы, в частности путем нового подхода, как минимум на 70 процентов выполним основные задачи, стоящие перед нами. И таким образом, мы приложим все усилия по пресечению этой войны и бедности. Думаю, что этот Форум привнесет в мировую политику новые элементы и усилит международное сотрудничество. Знаменательно, что тематика Форума не является абстрактной, это обозначит контуры будущего мира.

С этой трибуны я хотел бы выразить глубокую признательность уважаемому господину Президенту Ильхаму Алиеву. Также выражаю глубокую признательность сопредседателям Международного центра Низами Гянджеви, народу и правительству Азербайджана за высокую гостеприимность. Большое спасибо. Благодарю.

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Президент Албании Илир Мета выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации Форума и гостеприимство. Он довел до внимания, что мир столкнулся с очень важными переменами. Коснувшись в частности трудностей, переживаемых в плане безопасности в Европе, Президент Албании подчеркнул возможность предотвращения этих трудностей в результате совместных усилий стран. Говоря также о пользе сотрудничества его страны с Азербайджаном, Илир Мета сказал:

- Мы знаем, что в мире имеются большие изменения и в области энергетики. Албания играет роль стратегической транзитной страны. К примеру, Албания играет очень большую роль в транспортировке газа, поступающего по Трансадриатическому трубопроводу с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в европейские страны. В целом, роль Албании в Европе является стратегической. Через нашу страну проходят и другие газовые линии. Эти линии соединяют Черногорию, Боснию и Герцеговину и другие страны. Политический курс ряда стран после Второй мировой войны изменился на 180 градусов. Цель Албании – обеспечить свои национальные интересы, стабильность в нашем регионе.

Что же касается демократии, должен сказать, что наша страна прилагает усилия по процветанию социального общества. Партнерство, созданное с Азербайджаном, вносит важный вклад в усилия, прилагаемые нами в этом направлении.

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Затем выступил член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович. Подчеркнув значение Глобального Бакинского форума с точки зрения обсуждения путей устранения трудностей, возникших в связи с происходящими в мире глобальными изменениями, гость сказал:

- Я поздравляю Международный центр Низами Гянджеви с тем, что он проводит такой Форум. Этот Форум собрал участников из многих стран. Мне очень приятно находиться здесь вместе с вами, обсуждать вопросы, беспокоящие всех нас.

Действительно, мы живем в период, когда происходят большие перемены. Перед нами стоят очень сложные вопросы. Одним из них является устранение неопределенностей. В мире существуют глобальные и региональные угрозы, нужно справиться с ними. Нынешние трудности не связаны просто с местами их возникновения, они требуют фундаментальных изменений. В целом, изменения миропорядка являются одним из важных вопросов.

Ни одна страна не может в одиночку справиться с этими трудностями и проблемами. Поэтому важность интеграции – налицо, и политика должна быть разработана именно с учетом этого. Одним из важных вопросов для каждой страны является обеспечение собственной безопасности. Это возможно обеспечить лишь совместно с соседними странами и на глобальной платформе. Именно поэтому мы нуждаемся в общих решениях.

Мы сумеем справиться с этими проблемами лишь объединив свои силы и потенциал. Учитывая это, следует сказать, что нужно найти общие пути решения против современных угроз и опасностей. В основе же этого, конечно, лежит подготовка и осуществление взаимной совместной деятельности при условии обеспечения суверенитета стран.

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В своем выступлении Президент Молдовы Игорь Додон сказал, что в мире растут новые вызовы, новые риски. Подчеркнув, что для обеспечения безопасности, как на глобальном, так и на региональном уровнях, требуются совместные усилия и сотрудничество стран, Президент Игорь Додон сказал:

- В первую очередь, хочу выразить уважаемому Президенту Ильхаму Алиеву признательность за приглашение на VII Глобальный Бакинский форум.

Хочу особенно подчеркнуть, что в минувшие годы безопасность не была полностью обеспечена ни на глобальном, ни на региональном уровнях. В целом, мы не наблюдаем снижения этой напряженности. Новые вызовы, новые риски продолжают расти. Республика Молдова хочет, чтобы эскалация между различными странами была устранена. Мы сегодня и завтра будем говорить здесь о вопросах новой внешней политики. Уверен, что большинство находящихся в этом зале лидеров также думают, что национальные интересы должны стоять во главе всего. Конечно же, мы живем в совсем непростое время, и в регионе, где находится Молдова, тоже много проблем. Как можно справиться с этим, как можно их решить? Вы знаете, что Молдова после того, как распался Советский союз стала членом СНГ, а затем мы подписали ассоциативное соглашение с Европейским Союзом и получили безвизовый режим. Затем мы стали членом Евразийского экономического союза. Это дает Молдове возможность вести свободную торговлю с Европейским Союзом и одновременно со странами СНГ. Однако возникает другой вопрос, связанный с безопасностью. Видим ли мы себя частью какой-либо военной организации на Западе или на Востоке? С точки зрения обеспечения национальной безопасности мы сохраним свой статус и нашу нейтральную позицию и посредством этого стремимся достичь своих целей. А эти цели, в первую очередь, заключаются в том, чтобы обеспечить неприкосновенность наших границ и социально-экономическое развитие. Мы хотим, чтобы эту нейтральную позицию признали и в мире.

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Затем слово было предоставлено Президенту Черногории Мило Джукановичу. Президент Мило Джуканович сказал:

- Ваше превосходительство.

Дамы и господа.

Я впервые участвую в этом представительном Форуме. Черногорию на Форуме представлял наш предыдущий президент, который в настоящее время является членом Правления Международного центра Низами Гянджеви.

Азербайджан особенно в течение последних лет организует очень важные международные форумы и тем самым, конечно, вносит вклад в глобальную и региональную стабильность. Разумеется, это вклад прекрасной страны и народа. Черногория также является дружественной Азербайджану страной. Мы полагаем, что обсуждаем здесь очень важный вопрос.

Отметив значение мультикультуральности политики стран, подчеркнув важность обеспечения стабильности и благосостояния каждой страны, Президент Черногории сказал:

- Лишь в том случае мы можем достичь больших целей мировой политики, если обеспечим стабильность и мир для своих граждан. Это, конечно же, должно стать ключевой целью новой мировой политики. Как в Черногории, так и в какой-либо другой стране. Мы считаем, что наша внешняя политика должна быть чуткой и реагировать на все перемены, уметь совершенствовать свои механизмы.

Х Х Х

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов рассказал о царивших в мире конфликтах и довел до внимания, что конфликтующие страны должны соблюдать достигнутые договоренности, подписанные документы. Говоря о дружественных отношениях своей страны с соседями, Бойко Борисов отметил, что они придают особое значение сотрудничеству с Азербайджаном:

- Болгария не конфликтовала с соседними странами или Европейским Союзом. Сегодня мы живем в очень безопасных условиях. Со всеми нашими соседями созданы прекрасные отношения. Мы создали возможность жить в прекрасных условиях добрососедства, на почве взаимного уважения со всеми этническими группами.

Я также хочу сказать, что у нас прекрасные отношения с Азербайджаном. Выражаю глубокую признательность уважаемому Президенту Ильхаму Алиеву, заложившему основу этих прекрасных отношений. Особая благодарность и Первой леди. Поскольку Первая леди непосредственно вложила вклад в реконструкцию исторической церкви и памятников. Мы высоко ценим это.

Мы уже задумываемся о присоединении к газовому коридору. Мы очень заинтересованы в том, чтобы часть транспортируемого по этому коридору газа осталась именно в Болгарии. Полагаем, что азербайджанский газ внесет вклад в процветание экономики Болгарии. Особенно хочу отметить отношения между Болгарией-Турцией-Боснией и Герцеговиной-Черногорией. Мы это называем "Балканским узлом". Таким образом, у нас достаточно совместных планов. Не хочу долго говорить.

Хочу выразить признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, Международному центру Низами Гянджеви за организацию столь прекрасного мероприятия. Думаю, что и в будущем мы примем участие в этом Форуме. Уважаемые коллеги, друзья хочу поблагодарить за приглашение.

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Затем посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, доведя до участников Форума обращение Президента Серджо Маттареллы, сказал:

- Ваше превосходительство, Президент Азербайджанской Республики.

Уважаемые участники Форума, уважаемые друзья.

Для меня очень большая честь зачитать обращение Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы. Это – обращение, специально подготовленное для VII Глобального Бакинского форума.

В обращении Президента Италии господина Серджо Маттареллы говорится: "Уважаемые сопредседатели и участники Форума. Хочу выразить благодарность за приглашение на этот Форум. К сожалению, я не смог участвовать в Форуме. Но, несмотря на это, хочу всем вам выразить признательность за ваш очень правильный выбор и верный девиз. Мы видим, что на этом Форуме ежегодно проводятся обсуждения темы межкультурного диалога. Каждый раз на этом Форуме подчеркивается важность взаимопонимания. Мы знаем, что укрепление национальной идентичности, а также отношений между другими странами и, в целом, народами является одним из важных вопросов.

Этот грандиозный Форум организован именно в Баку, в очень красивом городе. Господин Президент Ильхам Алиев своей речью делает этот Форум более величественным. На Форуме речь идет о различных вопросах – как успехах, так и путях решения проблем, с которыми сталкивается мир. В то же время в обсуждениях говорится об ответственности мира, и самое главное заключается в том, что в решении этих вопросов подчеркивается важность участия как правительств, так и общественности. Пользуясь случаем, желаю успехов работе Форума. Приветствую вас с наилучшими пожеланиями. Спасибо".

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Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Кэрол Крофтс зачитала обращение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она сказала:

- Ваше превосходительство, господин Президент.

- Дамы и господа.

Для меня большая честь находиться здесь, а также зачитать вам обращение премьер-министра Терезы Мэй.

В обращении премьер-министра Терезы Мэй говорится: "Я приветствую участников VII Глобального Бакинского форума. Особенно хочу выразить признательность господину Ильхаму Алиеву за проведение Форума. На этом Форуме обсуждаются различные вопросы, интересующие мир. Великобритания и Азербайджан наладили очень крепкие связи. Еще в 1992 году были установлены дипломатические отношения. Я участвовала в обсуждениях с господином Президентом. Тогда мы обсудили вопросы стратегического энергетического сотрудничества. Цель этого заключается в обеспечении взаимной безопасности. Наша цель заключается в обеспечении этого не только в нынешний период, но и на предстоящие десятилетия. Наше сотрудничество продолжается во многих сферах. Мы продолжаем еще более укреплять это сотрудничество. Главное, что это опирается на очень прочный фундамент, основанный именно на взаимном уважении. Этот Форум направлен на поощрение мира и сотрудничества между различными странами. Я поддерживаю всю деятельность в этом направлении. Желаю успехов работе Форума".

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Заместитель руководителя Программы развития ООН, директор Регионального бюро по странам Европы и СНГ Мириана Эггер, зачитав обращение генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша к Форуму, сказала:

- Господин Президент.

Дамы и господа.

Уважаемые участники.

Для меня очень большая честь выступить перед вами и передать обращение генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша к Форуму.

В первую очередь, выражаю глубокую признательность господину Президенту Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации VII Глобального Бакинского форума.

В послании господина Антонио Гутерреша говорится: "Благодарю Международный центр Низами Гянджеви за организацию VII Глобального Бакинского форума.

Наш мир сталкивается с неким парадоксом: в то время как трудности взаимосвязаны, усилия, направленные на их решение, бессвязны. Сейчас как никогда есть большая необходимость в многостороннем сотрудничестве, начиная от экологической угрозы и вооруженных конфликтов до растущего неравенства и нетерпимости. Однако, если сказать простыми словами, этого не достаточно. Мы должны показать, что мобилизуем пути решения, отвечающие страхам и беспокойствам людей, создаем приемлемую для всех справедливую глобализацию. Организация Объединенных Наций ежедневно занимается вопросами миротворческой деятельности, гуманитарной помощи, защиты прав человека, поощрения устойчивого развития.

Как видим, существует потенциальная угроза, которая может уничтожить всю проделанную нами работу - ухудшение климата. Климат стремительно меняется. Усилия, приложенные нами для его замедления, недостаточны. В целях активизации усилий для решения этой глобальной проблемы в сентябре в Нью-Йорке я организую саммит по климатическому движению. Рассчитываю на вашу поддержку, чтобы бить в колокол тревоги и подчеркнуть возможности климатического движения.

Необходимо многостороннее сотрудничество с другими структурами, региональными организациями, гражданским обществом, частным сектором и другими партнерами. Приветствую вашу приверженность диалогу в духе этого партнерства и желаю провести плодотворные обсуждения".

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Затем сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга в своем выступлении сказала:

- Ваше превосходительство, господин Президент Азербайджанской Республики.

Уважаемые главы государств и правительств, дипломаты и гости. Мне известно, что вы обладаете различными титулами. Приветствую всех вас. Прежде всего, хочу от имени Международного совета поблагодарить господина Президента за организацию Форума, проходящего под его эгидой. С каждым годом мы видим внушительные результаты Форума. Большое спасибо, господин Президент, Ваша поддержка действительно сыграла огромную роль. Выражаем Вам признательность за это. Одновременно хочу поблагодарить всех присутствующих здесь. Они тоже могут видеть достижения Азербайджана.

Азербайджан проводит многочисленные международные мероприятия. Принимает гостей, приезжающих из многих стран мира. Нынешний Форум посвящен теме новой внешней политике. Мы обсуждаем здесь различные вопросы, касаемся весьма актуальных проблем, рассматриваем нынешнее положение в мире. Как говорят французы, несмотря на то, что многое меняется, опять же многое остается без изменения. С сожалением следует отметить, что в мировой политике происходит то же самое. Порой мы видим, что старые решения остаются неизменными. В начале Форума мы услышали о многих проблемах. Президент Азербайджана коснулся данных проблем. Ряд азербайджанских территорий находится под оккупацией. Нынешним утром мы услышали о достижении нового баланса внешней политики и важности достижения этого. Мы также услышали о необходимости соответствия новой политики национальным интересам. Важно, чтобы мы, опираясь на религиозные или идеологические различия, как отмечается в Библии, не расходились. То есть мы видим, что в мире существует множество конфликтов. Отслеживаем экономическое положение стран, наблюдаем за изменением климата. Мы видим, что это влияет не только на одну страну, но и на многие страны и регионы.

Дамы и господа, выступавшие главы государств также отметили, что все новые аспекты и новая среда требуют от нас огромной работы, а также высокого интеллекта. Новые и старые проблемы все равно существуют. Над их решением работают и многие международные структуры. Наша цель заключается в их решении. Считаю, что в дальнейшем мы справимся с этим. Поэтому Международный центр Низами Гянджеви учредил новую премию как для структур, так и отдельных лиц и вручает их. В этом году данной премии удостоены два человека.

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На мероприятии состоялась презентация Международной премии Низами Гянджеви за 2019 год.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга сказала:

- Мне хотелось бы пригласить для участия в презентации Исмаила Серагельдина. Первая премия вручается Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммеду Ашрафу Гани. Он награждается за вклад в международный мир.

Премия была вручена Президенту Ашрафу Гани.

Президент Мохаммед Ашраф Гани сказал: Еще ребенком я знал стихи Низами Гянджеви наизусть. Хочу сказать, что большей награды я и не ждал.

Вайра Вике-Фрейберга: Наш второй кандидат – президент Фонда по правам человека Роберта Ф.Кеннеди Керри Кеннеди. Данная премия вручается Керри Кеннеди за уважительное отношение возглавляемого ею Фонда к правам человека, образованию молодых лидеров, ранимым детям.

Премия была вручена Керри Кеннеди.

Керри Кеннеди сказала: Благодарю. Выступать перед вами – высокая честь для меня. Я прибыла в Баку вчера ночью. Очень рада получить эту премия, носящую имя Низами Гянджеви. Низами говорил: Посещая каждую новую страну, изучайте ее культуру. Это такой подход, который приводит человека к мудрости. Ознакомление с другими культурами – залог мудрости человека. Здесь присутствуют представители различных стран и культур. Такая организация, как Международный центр Низами Гянджеви, позволила нам встретиться. Эта организация прилагает все усилия для построения лучшего будущего. Эта возможность придает мне чувство гордости.

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Форум продолжил работу в панельных заседаниях.

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