Подписанное Президентом Азербайджана распоряжение о помиловании – очень большой гуманный шаг в преддверии Новруза - депутат

БАКУ /Trend/ - Подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании – очень большой гуманный шаг, ставший в преддверии праздника Новруз причиной радости большого количества семей. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Бахтияр Алиев.

По его словам, это распоряжение о помиловании охватывает значительное количество людей, и в очередной раз продемонстрировало внимание главы государства к вопросам гуманизма, гражданской солидарности.

Депутат также подчеркнул, что данный шаг главы государства – проявление внимания и заботы о каждом гражданине Азербайджана, независимо от его статуса.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек. В их числе от отбывания оставшейся части срока наказания освобождены 399 человек. Распоряжение о помиловании также коснулось 14 иностранных граждан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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