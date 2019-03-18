Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании - знаменательное событие для общества - депутат

БАКУ /Trend/ - Подписание Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о помиловании стало традицией, и каждое из этих распоряжений подарило безграничную радость семьям сотен граждан, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Он подчеркнул, что помилование осужденных - это, прежде всего, пример гуманизма.

«Продолжительные правовые реформы, осуществляемые в Азербайджане, формируют условия для гуманизации политики наказаний. Последним распоряжением главы государства были помилованы более 400 граждан, среди которых есть и иностранцы. Помилование было положительно встречено в обществе, и, безусловно, стало знаменательным событием с точки зрения общей общественной солидарности», - сказал Бабаоглу.

По словам депутата, помилование стало еще большим средством воспитания , чем правовое наказание: «Поэтому каждое подписанное распоряжение о помиловании становится действительно знаменательным событием для общества и помилованных лиц».

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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