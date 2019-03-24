Азербайджан и Парагвай отменили визовый режим для ряда лиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Парагвай подписали соглашение «О взаимной ликвидации визовых требований к лицам, имеющим дипломатические, официальные и служебные паспорта». Об этом Trend в воскресенье сообщили в МИД Азербайджана.

Соглашение было достигнуто в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в рамках его первого визита в Парагвай с коллегой Альберто Кастиглиони.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием политических отношений между странами. Были проведены обсуждения на тему укрепления политического диалога.

С целью расширения экономических связей между странами была выражено общее намерение создать Азербайджано-парагвайскую торговую палату.

Эльмар Мамедъяров в ходе встречи рассказал о социально-экономических реформах, проводимых в Азербайджане, а также о широкомасштабных энергетических и инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу о нынешнем состоянии переговорного процесса по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Мамедъяров высоко оценил принятие заявления Палатой депутатов Национального конгресса Парагвая, осуждающего Ходжалинский геноцид.

(Текст: Рауф Гулиев)

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