Обсуждены перспективы развития отношений между армиями Азербайджана и Саудовской Аравии

7 апреля 2019 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генералом Фaйядом бен Хамедом Аль Ровaили, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран, вопросы сотрудничества в военном, военно-техническом и военно-образовательном сферах, а также подписано «Соглашение о сотрудничестве в военной области между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия».

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