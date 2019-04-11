Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета в связи со II Бакинским саммитом религиозных лидеров мира

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

В распоряжении говорится, что в связи с проведением 14-15 ноября 2019 года «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира» создается Оргкомитет в составе:

Председатель Оргкомитета: Али Ахмедов – заместитель премьер-министра Азербайджана.

Члены Оргкомитета: шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде – председатель Управления мусульман Кавказа, председатель Бакинского центра международного сотрудничества между религиями и цивилизациями; Зейнал Нагдалиев – помощник Президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом; Али Гасанов – помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом; Этибар Наджафов – заведующий отделом по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана; Самир Шарифов – министр финансов; Абульфас Гараев – министр культуры; Мубариз Гурбанлы – председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами; Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы; Ульви Мехтиев – председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана; Рамиз Гасанов – заместитель министра иностранных дел Азербайджана; Иса Габиббейли – вице-президент Национальной академии наук Азербайджана; Сиявуш Новрузов – председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам; Аслан Асланов – председатель правления Государственного информационного агентства Азербайджана (Азертадж); Ровшан Мамедов – заместитель председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание»; Исмаил Гаджиев – председатель Нахчыванского отдела Национальной академии наук Азербайджана; Александр Ишеин – архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви; Милих Евдаев – председатель Религиозной общины горских евреев города Баку; Салман Мусаев – первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа; Васим Мамедалиев – действительный член Национальной академии наук Азербайджана, председатель Научного религиозного совета Управления мусульман Кавказа.

Оргкомитету поручено подготовить и осуществить план мероприятий по проведению II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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