МИД Азербайджана распространил обращение по итогам встречи Мамедъярова и Мнацаканяна в Москве

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Москве по инициативе российской стороны и при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении - Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Во встрече также приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по главным вопросам урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте были рассмотрены перспективы продвижения переговорного процесса по конфликту с учетом итогов встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся 29 марта в Вене.

На встрече также состоялся обмен мнениями о мерах по уменьшению напряженности в зоне конфликта, а также возможной совместной деятельности в гуманитарной сфере.

Министры выразили согласие по принятию практических шагов по налаживанию отношений между народами двух стран, включая взаимные визиты представителей СМИ.

Участники встречи договорились продолжить общение в ближайшее время.

В завершение встречи была принята совместная декларация глав МИД Азербайджана, Армении и России и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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