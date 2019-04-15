Президент Ильхам Алиев утвердил протокол ГУАМ в сфере борьбы с таможенными правонарушениями

15 апреля 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Протокола о сотрудничестве таможенных служб стран-членов ГУАМ в области борьбы с таможенными правонарушениями в связи с перевозкой товаров воздушным транспортом через таможенные границы стран-членов организации.

После вступления в силу Протокола, подписанного пятого октября 2018 года в Кишиневе, Государственный таможенный комитет Азербайджана будет обеспечивать исполнение его положений.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать Секретариат ГУАМ об исполнении всех необходимых внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.

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