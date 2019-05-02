Президент Ильхам Алиев поздравил нового императора Японии (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил поздравительное письмо новому императору Японии Нарухито, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сердечно поздравляю Вас с интронизацией в качестве 126-го Императора Японии.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией вызывает удовлетворение. Надеюсь, что связывающие наши страны дружественные узы, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Японии", - говорится в поздравлении главы государства.

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