Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Нацконгресса Бразилии (версия 2)

3 мая 2019 13:18 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Федеративной Республики Бразилия Родриго Майей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что политические связи между нашими странами находятся на высоком уровне. Глава государства отметил, что визиты высокого уровня создают хорошие возможности для проведения обмена мнениями о различных сферах сотрудничества и сказал, что межпарламентские связи вносят вклад в развитие двусторонних отношений. Выразив удовлетворение визитом бразильской делегации в Азербайджан в широком составе, Президент Ильхам Алиев отметил важность расширения сотрудничества в экономической, инвестиционной, туристической, культурной, сельскохозяйственной, авиационной и других областях.

Председатель Палаты депутатов Национального конгресса Федеративной Республики Бразилия Родриго Майя выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за прием. Родриго Майя сказал, что взаимные визиты высокого уровня играют важную роль в развитии нашего сотрудничества, а межпарламентские связи служат более близкому знакомству народов друг с другом. Гость подчеркнул большой потенциал для развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах, увеличения торгового оборота.

В ходе беседы было отмечено значение сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

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