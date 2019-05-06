Глава ЦИК: Успехи Азербайджана в области выборов - результат сотрудничества с СЕ и другими международными структурами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегацией, возглавляемой руководителем Директората Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем.

Как сообщили Trend в ЦИК, председатель Мазахир Панахов выразил удовлетворение встречей и рассказал о долгосрочных плодотворных связях ЦИК с влиятельными международными организациями, а также Советом Европы и его различными структурами. Он отметил, что ЦИК всегда придает особое значение взаимовыгодному сотрудничеству с международными организациями.

"Успехи, достигнутые Азербайджаном в области выборов, развитие с каждым годом избирательной практики и достижение ее до нынешнего уровня, являются результатом сотрудничества именно с Советом Европы и другими международными структурами", - отметил Панахов.

Руководитель Директората Совета Европы по политическим вопросам Александр Гессель выразил признательность за теплую встречу в ЦИК. Он поинтересовался с работой, осуществляемой в Азербайджане по усовершенствованию избирательной практики, уточнению списков избирателей и финансовыми отчетами политических партий.

Подробно отвечая на вопросы гостей, Панахов предоставил подробную информацию по избирательной системе Азербайджана, а также в связи с уточнением списков избирателей и представлением в ЦИК финансовых отчетов политических партий, довел до внимания передовой опыт и успехи, достигнутые на проведенных за последние годы в стране выборах.

Члены делегации Совета Европы еще раз выразили признательность председателю ЦИК за встречу и предоставленную подробную информацию.

На встрече был также проведен обмен мнениями о перспективах развития взаимного сотрудничества и других вопросах, представляющих интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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