Мехрибан Алиева: Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку – приоритетная задача для всех нас

8 мая 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку – приоритетная задача для всех нас.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, сообщает во вторник Trend.

«Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку – приоритетная задача для всех нас. Для ее решения необходимы и гражданская позиция, и неравнодушие людей к архитектурному облику своего родного города, и активный общественный контроль. Ситуация, сложившаяся вокруг старинного здания на улице Сулеймана Рустама в Баку, находится под контролем государства. Принимаются все меры, чтобы культурному наследию нашей страны не был нанесен ущерб, ведь уникальные и многообразные архитектурные памятники – это наше общее достояние. Нашу страну, наш город нужно беречь как родной дом – наш общий дом!» - пишет Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского регионального пункта заготовки шерсти и красильных растений ОАО "Азерхалча" (ФОТО)
Политика 7 мая 19:43
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автодороги Гобустан-Поладлы (ФОТО)
Политика 7 мая 12:41
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО)
Политика 7 мая 12:36
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы (ФОТО)
Политика 7 мая 12:05
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Гобустанский район (ФОТО)
Политика 7 мая 11:17
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с наступлением месяца Рамазан
Политика 6 мая 10:40
Лента новостей
Компания по реализации IAP должна быть создана в ближайшие месяцы
Энергетика 11:10
PASHA Life продолжает лидировать в рэнкинге страховых компаний Азербайджана по выплатам
Бизнес 11:07
В новом аэропорту Пекина начнут тестовые полеты
В мире 10:59
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Шуши
Политика 10:58
Предприниматели разместят информацию о вакантных местах в базе данных Минтруда Азербайджана
Бизнес 10:55
В Баку пройдет международная конференция на тему «Горы: цивилизации, ландшафты и биоразнообразие»
Общество 10:52
В Женеве прошла конференция в связи с деятельностью Азербайджана как страны-донора (ФОТО)
Политика 10:50
Стоимость акций эмитентов Казахстана по данным KASE
Финансы 10:47
В Японии двое детей погибли при наезде автомобиля на колонну дошкольников
В мире 10:40