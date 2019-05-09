Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии прощания с выдающимся композитором Арифом Меликовым (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 9 мая состоялась церемония прощания с выдающимся композитором, действительным членом Национальной Академии наук Азербайджана, народным артистом СССР и Азербайджанской Республики, лауреатом Государственной премии и премии Гейдара Алиева Арифом Меликовым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Выступивший на церемонии прощания министр культуры Абульфас Гараев рассказал о жизненном пути и неповторимом творчестве Арифа Меликова. Министр отметил, что Ариф Меликов, который был учеником великого композитора Кара Караева, мастером, обладавшем широким творческим диапазоном. Обращавшийся к различным творческим жанрам, он создал инструментальные, вокальные, симфонические, хоровые и камерные произведения, внёс достойный вклад как в театральное, так и киноискусство. Балет «Легенда о любви», созданный Арифом Меликовым на либретто Назыма Хикмета, снискал выдающемуся композитору всемирную славу. Этот балет впервые был поставлен на сцене Академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1961 году.

Ариф Меликов – автор восьми симфоний, симфонических поэм «Сказка», «Родина», «Метаморфозы», «Последний перевал», сюит, балетов «Двое на этой земле», «Легенда двух сердец», кантаты «Голос земли», оперетты «Волны», цикла из трех романсов на стихи Назыма Хикмета, концерта для фортепиано с оркестром, камерно-инструментальных произведений, музыки к кинофильмам, театральным посановкам, многочисленных песен. Музыкальные произведения композитора звучат сегодня в престижных театральных и концертных залах мира, на государственных мероприятиях, днях культуры, международных фестивалях.

Было подчёркнуто, что «легенда одной жизни» Арифа Меликова более полувека очаровывает ценителей искусства всего мира. 8-я симфония «Вечность», посвящённая Арифом Меликовым общенациональному лидеру Гейдару Алиеву – ода из вершин азербайджанской музыкальной культуры.

Выдающийся мастер, являвшийся преемником композиторской школы великих Узеира Гаджибейли и Кара Караева, как заведующий кафедрой композизиции Бакинской музыкальной академии в течение многих лет вкладывал все силы и умения в формирование нового поколения композиторов.

Министр также отметил, что своей активной гражданской позицией композитор Ариф Меликов снискал уважение народа как общественный деятель. Он был среди тех, кто доводил справедливый голос азербайджанского народа до мира во время событий 20 Января 1990 года.

Было сообщено, что многолетняя деятельность композитора в сфере развития и пропаганды азербайджанской музыкальной культуры была высоко оценена государством. В 1965 году Ариф Меликов был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Азербайджана», в 1978 году – «Народный артист Азербайджана», в 1986 году – «Народный артист СССР», в 1986 году получил Государственную премию Азербайджана, в 1998 году был награждён орденом «Истиглал», в 2013 году – орденом «Гейдар Алиев», в 2018 году – орденом «Шохрат».

«Ариф Меликов был человеком, привязанным к Родине, родной земле. Он жил, дышал музыкой. Однако никто в мире не вечен. Человека делают бессмертным хорошее имя и незабываемые воспоминания. Память о великом композиторе, педагоге, скромном и искреннем человеке Арифе Джахангир оглу Меликове будет вечно жить в сердцах знавших его людей», – сказал министр.

Выступивший на церемонии прощания ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли сказал, что Ариф Меликов был близким для него человеком. Он отметил, что романсы, созданные композитором на стихи Назыма Хикмета, являются истинными шедеврами.

Ректор сказал, что Ариф муаллим как истинный интеллигент вложил большой труд в формирование молодых музыковедов, композиторов в Бакинской музыкальной академии. Хотя Ариф Меликов ушел от нас, созданные им произведения всегда будут звучать в больших залах, прославят не только автора, но и народ, которому от принадлежит.

Отметив, что кончина Арифа Меликова является большой утратой для азербайджанского искусства, науки, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббели сказал, что он был музыкальным деятелем с большим академическим мышлением. Ариф Меликов, всегда достойно представлявший азербайджанскую науку, искусство, сыграл большую роль как педагог и научный консультант в формировании нового поколения искусствоведов, музыковедов. Он покорил высокие вершины в истории азербайджанского музыкального искусства. Можно сказать, что после произведений «Аршин мал алан» Узеира Гаджибейли, «Тропою грома» Кара Караева, «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова, «Легенда о любви» Арифа Меликова снискала всемирную славу азербайджанскому народу и музыкальному искусству.

Выступившие на церемонии прощания секретарь Союза композиторов Азербайджана, профессор Земфира Гафарова и ученик Арифа Меликова – композитор Джейхун Аллахвердиев говорили о неповторимом творческом мире Арифа Меликова, поделились воспоминаниями о нем.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева с глубокой скорбью выразили соболезнование членам семьи покойного.

Члены семьи Арифа Меликова выразили признательность главе государства за почтение памяти покойного.

После церемонии прощания тело покойного было предано земле в Первой Аллее почетного захоронения.

Аллах рехмет элясин!

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