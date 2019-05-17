Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей диппредставительств мусульманских стран (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу по случаю священного месяца Рамазан принял послов и руководителей дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Уважаемые послы.

Наши встречи в священный месяц Рамазан носят традиционный характер. В первую очередь, прошу вас передать мои теплые приветствия, наилучшие пожелания главам государств и правительств представляемых вами стран. Как вам известно, у нас очень тесное сотрудничество с мусульманскими странами. Ведется активный диалог в политической сфере. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы в экономической сфере было более активное сотрудничество. Рост торгового оборота, взаимное инвестирование, совместная деятельность в других направлениях могут иметь большое значение для наших народов. На моих многочисленных встречах с руководителями мусульманским стран эти вопросы всегда находятся на повестке дня. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы компании стран, которые вы представляете, принимали более активное участие в различных проектах в Азербайджане.

Как вам известно, в последнее время в Азербайджане стремительно развивается туризм. Очень рад, что туристы из мусульманских стран приезжают в Азербайджан и их число с каждым годом растет. Словом, наши связи в двустороннем формате успешно развиваются. Для дальнейшего развития этих связей имеются очень хорошие условия и возможности.

Мы активно сотрудничаем и в рамках международных организаций, оказываем друг другу взаимную поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества. Эта взаимная поддержка является проявлением высокого уровня наших связей. В частности, для нас очень важна поддержка мусульманских стран в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как вы знаете, Армения долгие годы удерживает под оккупацией Нагорный Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, и прилегающие к нему 7 районов. В результате этого конфликта и политики этнической чистки более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и переселенцев на своей родной земле. Это – нарушение международного права. Несмотря на то, что международные организации приняли различные решения и резолюции в связи с этим вопросом, к сожалению, они не оказывают должного давления на государство-оккупанта. Совет Безопасности ООН – высший орган в мире - принял 4 резолюции, в которых указывается, что оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с захваченных земель. Но эти резолюции остались на бумаге, и это – проявление двойных стандартов. Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Нагорный Карабах – наша историческая земля, и территориальная целостность Азербайджана получила полную международную поддержку. Однако на оккупанта не оказывается достаточного давления. Позиция нашей страны в связи с урегулированием конфликта однозначна. Этот конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны. Я еще раз выражаю признательность мусульманским странам за оказываемую нам поддержку в международных организациях.

Азербайджан в свою очередь также постоянно поддерживает мусульманские страны в международных организациях. Как вы знаете, мы придаем большое значение усилению исламской солидарности, и в этом направлении предпринимаются практические шаги. Проведенные в Азербайджане многочисленные мероприятия служат укреплению исламской солидарности. Все мы хорошо знаем, что укрепление исламской солидарности является одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня. Азербайджан со своей стороны предпринимает и будет предпринимать очень серьезные шаги в этом направлении.

Как вам известно, одновременно в нашей стране проводятся многочисленные мероприятия, связанные с межкультурным диалогом. Проведенный недавно в Баку V Форум по межкультурному диалогу также входит в число этих мероприятий. Должен также сказать, что Азербайджан прилагает очень большие усилия по пропаганде исламской культуры в мире. Во многих странах проходят конференции, выставки, презентации, и, таким образом, мы представляем Ислам миру как религию мира, милосердия.

В прошлом году Нахчыван – наш древний город - был объявлен Столицей исламской культуры. Мы благодарны всем мусульманским странам за это решение. Должен также отметить, что Организация исламского сотрудничества очень высоко оценивает роль Азербайджана в укреплении исламской солидарности.

Я еще раз сердечно приветствую вас. Еще раз прошу вас передать мои искренние приветствия главам государств и правительств. Желаю народам представляемых вами стран мира, спокойствия и счастья.

Затем выступил посол Государства Палестина в Азербайджанской Республике Нассир Абдель Керим Абдель Рахим.

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