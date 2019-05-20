Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики

20 мая 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство, мой Брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия и от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, государству и народу братского Азербайджана – устойчивого развития и благосостояния", - говорится в поздравлении.

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