В Азербайджане изменят госпошлины на временное и постоянное проживание иностранцев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут изменены государственные пошлины на выдачу и продление разрешений на временное и постоянное проживание иностранцев и лиц без гражданства, сообщает во вторник Trend.

Это отражено в поправках, предложенных к закону «О государственной пошлине», обсуждаемом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По действующему в настоящее время закону, при выдаче и продлении разрешения на временное проживание совершеннолетних иностранцев и лиц без гражданства на территории Азербайджана изымаются госпошлины на срок до трех месяцев – 30 манатов, до шести месяцев – 60 манатов, до одного года – 120 манатов, до 1,5 лет – 180 манатов, до двух лет – 240 манатов, до 2,5 лет – 300 манатов, до трех лет – 360 манатов.

Согласно одной из предлагаемых поправок, в связи с выдачей и продлением разрешения в течение 15 рабочих дней на временное проживание совершеннолетних иностранцев и лиц без гражданства на территории Азербайджана на срок до трех месяцев будет взиматься госпошлина в 40 манатов, до шести месяцев – 80 манатов, до одного года – 160 манатов, до 1,5 лет – 240 манатов, до двух лет – 320 манатов, до 2,5 лет – 400 манатов, до трех лет – 480 манатов.

В случае, если разрешения выдаются или продлеваются в течение 20 рабочих дней, то стоимость госпошлины составит на срок до трех месяцев – 30 манатов, до шести месяцев – 60 манатов, до одного года – 120 манатов, до 1,5 года – 180 манатов, до двух лет – 240 манатов, до 2,5 лет – 300 манатов, до трех лет – 360 манатов.

Согласно другой, предлагаемой поправке, в связи с выдачей и продлением разрешения в течение 15 рабочих дней на временное проживание несовершеннолетних иностранцев и лиц без гражданства на территории Азербайджана на срок до трех месяцев будет взиматься госпошлина в 25 манатов, до шести месяцев – 50 манатов, до одного года – 100 манатов, до 1,5 лет – 150 манатов, до двух лет – 200 манатов, до 2,5 лет – 250 манатов, до трех лет – 300 манатов.

В случае, если эти разрешения выдаются или продлеваются в течение 20 рабочих дней, то госпошлины составят на срок до трех месяцев – 15 манатов, до шести месяцев – 30 манатов, до одного года – 60 манатов, до 1,5 лет – 90 манатов, до двух лет – 120 манатов, до 2,5 лет – 150 манатов, до трех лет – 180 манатов.

По действующему закону, уровень госпошлин за выдачу разрешений на временное проживание несовершеннолетних иностранцев соответствуют показателю, предусматривающему решение вопроса в течение 20 рабочих дней.

Законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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