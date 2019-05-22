Завтра в Баку начнется заседание комиссии по делимитации азербайджано-грузинской госграницы

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание комиссии по демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Грузией пройдет 23-24 мая в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Заседание пройдет под руководством замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и его грузинского коллеги Лаши Дарсалии.

Напомним, что продолжается взаимодействие специально созданных государственных комиссий по делимитации и демаркации границы, уже достигнуто соглашение по делимитации 480 километров и продолжается работа на уровне экспертов по оставшимся 166 километрам.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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