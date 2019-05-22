Посол: Братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном продолжат динамично развиваться и при новом руководстве страны

22 мая 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном, которые находятся на высоком уровне, продолжат динамично развиваться и при новом руководстве страны. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев в ходе пресс-конференции в Баку.

Исабаев отметил, что Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам, и страна продолжит свою сбалансированную политику в соответствии с национальными интересами.

«В Казахстане президентские выборы пройдут девятого июня. Впервые в истории Казахстана на пост президента страны претендует женщина. Все кандидаты представили свои платформы. Агитация продолжится до седьмого июня. 125 международных наблюдателей уже прошли аккредитацию для наблюдения за выборами. В целом мы ожидаем более тысячи международных наблюдателей. Представители Азербайджана также приглашены в Казахстан для наблюдения за выборами. Они примут участие, как от страны, в том числе от Центральной избирательной комиссии, Милли меджлиса Азербайджана, так и в составе миссий международных наблюдателей от международных организаций. По имеющейся информации, в состав азербайджанской делегации входят более 40 человек»,- сказал посол.

Он отметил, что в посольстве Казахстана в Баку будет открыт избирательный участок номер 262 для голосования граждан Казахстана в Азербайджане.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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