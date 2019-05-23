В Азербайджане готовится Национальная стратегия по развитию соцуслуг на 2019-2025 годы

23 мая 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится Национальная стратегия по развитию социальных услуг на 2019-2025 годы, проект которой находится на согласовании с соответствующими структурами.

Об этом замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов сказал на мероприятии «Экономические последствия насилия в отношении женщин в Азербайджане», сообщает в четверг Trend.

По словам замминистра, в настоящее время в Азербайджане аккредитовано 10 неправительственных центров, шесть из которых в Баку, три - в Гяндже и один – в Сумгайыте.

«В этих центрах социальные услуги оказываются порядка 1200 лицам», - отметил замминистра.

Керимов считает, что в регионах тоже необходимо создавать подобные центры: «Случаи насилия происходят не только в больших городах, но и в регионах, отдаленных селах. С этой точки зрения в азербайджанских семьях необходимо усилить социальную защиту женщин. Если учитывать активность женщин в сфере бизнеса в последнее время, то должны быть созданы условия для доступности бизнес-возможностей для них».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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