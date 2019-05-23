Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая Ваном И, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поблагодарив, в первую очередь, китайскую сторону за приглашение на проведенный в Китае второй Международный форум «Один пояс, один путь», глава государства расценил это как показатель дружественных отношений между нашими странами. Президент Ильхам Алиев передал поздравления с успешным проведением Форума и решениями, принятыми на этом представительном международном мероприятии. Глава государства также просил передать признательность за направленное Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином поздравительное послание по случаю 28 Мая – Дня Республики. Президент Ильхам Алиев сказал, что встречи и плодотворные обсуждения, проведенные с Председателем Китая в ходе последнего визита в КНР, еще раз подтвердили стратегический характер наших связей. Глава государства отметил, что визит министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в нашу страну демонстрирует очень высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан постоянно поддерживает Китай в важных для него вопросах. Коснувшись двусторонних отношений, глава государства отметил, что наши политические связи находятся на высоком уровне, а сотрудничество в торгово-экономической сфере имеет хорошие перспективы. Еще раз вспомнив свой визит в Китайскую Народную Республику, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение проведенных там встреч с руководителями ведущих компаний Китая с точки зрения расширения сотрудничества между нашими странами в торговой, инвестиционной и других сферах. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан превратился в важный транзитный пункт между Азией и Европой, и развитие транспортной сферы является приоритетом для нашей страны. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан одним из первых поддержал проект «Один пояс, один путь», и транспортная инфраструктура нашей страны может быть использована для транспортных перевозок в рамках этого проекта.

Министр иностранных дел Ван И передал главе государства приветствия Председателя Китайской Народной Республики и, как он отметил, друга Президента Ильхама Алиева Си Цзиньпина. Выразив удовлетворение тем, что впервые совершает визит в Азербайджан, гость сказал, что Баку – известный город в мире и красота нашей столицы с первых часов производит глубокое впечатление. Он отметил, что китайско-азербайджанские связи носят стратегический характер, и его страна поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Ван И подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане обеспечена политическая и социальная стабильность, наша страна устойчиво развивается с экономической точки зрения, последовательно повышается благосостояние населения, постоянно растет и укрепляется авторитет Азербайджана на международной арене. Отметив, что в Китае с интересом наблюдают за успехами нашей страны, гость передал поздравления по случаю достигнутых успехов, а также с наступающим 28 Мая – Днем Республики.

Глава государства поблагодарил за приветствия Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, просил передать и его приветствия главе Китайского государства.

В ходе беседы было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в рамках проекта «Один пояс, один путь», состоялся широкий обмен мнениями о развитии связей в области транспорта, энергетики, промышленности, туризма и информационно-коммуникационных технологий.

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