Али Ахмедов: Азербайджан известен в мире как остров стабильности

25 мая 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - страна со стремительно развивающейся экономикой, обладающая большим влиянием на международной арене, и проводится большая работа для дальнейшего улучшения благосостояния граждан страны. Об этом сказал на мероприятии, посвященном Дню Республики - 28 мая, вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии “Ени Азербайджан” Али Ахмедов, сообщает в субботу Trend.

По словам Ахмедова, достижения страны в сфере дипломатии дают достаточно поводов для гордости. ”Наше государство наладило успешные дипломатические связи с другими странами. В Азербайджане царят безопасность и стабильность. Народ это видит. Азербайджан известен в мире как остров стабильности”, - сказал он.

Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан развивается и усиливается на основе идей великого лидера Гейдара Алиева. "Наша единственная проблема - это нагорно-карабахский конфликт", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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