Переговоры по урегулированию карабахского конфликта ведутся на основе Казанских принципов – Сергей Марков

БАКУ /Trend/ - Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведутся на основе Казанских принципов.

Об этом на конференции «Азербайджан в европространстве» сказал директор российского Института политических исследований Сергей Марков, сообщает в среду Trend.

Он напомнил, что в Азербайджане проживает один миллион беженцев и вынужденных переселенцев, что СБ ООН, ПАСЕ, Европарламент неоднократно принимали резолюции о том, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана.

Марков добавил, что ни одна страна не признала Нагорный Карабах отдельным независимым государством: «Некоторые считают нагорно-карабахский конфликт замороженным, потому что здесь нет передвижения вооруженных сил, и не размещены миротворческие силы. Но замороженным этот конфликт считать нельзя, потому что здесь имеют место различные происшествия. В апреле 2016 года действительно произошли военные действия на линии соприкосновения войск. Пусть и недолго – четыре дня, но погибли сотни военнослужащих и мирное население. Официальная Москва, несколько раз созвонившись с руководством Азербайджана и Армении, попросила остановить военные действия».

По словам директора института, Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, но и семь прилегающих районов: «В этих районах была проведена этническая чистка, с этих территорий изгнано местное население. Для урегулирования конфликта была создана Минская группа ОБСЕ, предприняты определенные шаги по проведению переговоров, по инициативе России приняты Казанские принципы предусматривают компромисс, по которому Армения возвращает Азербайджану семь оккупированных районов. Азербайджан снимает экономическую блокаду вокруг Армении и Нагорного Карабаха, затем Азербайджан предоставляет временный статус Нагорному Карабаху, и оттуда выводятся армянские войска. В настоящее время переговоры продолжаются на основе этих принципов».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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