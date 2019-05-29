Мысли, выраженные в поздравительных письмах Дональда Трампа, говорят о блестящем будущем Азербайджана - депутат

29 мая 2019 23:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два поздравительных письма Президента США Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву - по случаю 28 мая - Дня Республики и 26-й годовщины проведения Международной выставки «Нефть и газ Каспия» - еще одно яркое подтверждение высокого уровня двусторонних отношений между Азербайджаном и США.

Об этом в среду сказала Trend депутат, директор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана, академик Говхар Бахшалиева.

По словам депутата, два поздравительных письма от Дональда Трампа за такой короткий срок - знак того, что США придают Азербайджану особое значение. По словам Бахшалиевой, в письмах дается высокая оценка весомому вкладу Азербайджана и лидерству Президента Ильхама Алиева в деле обеспечения международной безопасности и энергетической безопасности Европы:

"Это в очередной раз показывает, что независимый и принципиальный политический курс Президента Ильхама Алиева служит не только национальным интересам Азербайджана, но и успешному развитию эффективного сотрудничества и взаимного доверия в регионе, а также на более обширном географическом пространстве. Президент США приветствует проводимые в Азербайджане реформы, особенно в области верховенства закона, призванные служить интересам народа и создавать благодатную почву для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Вновь, очевидно, что в США внимательно следят за курсом реформ в Азербайджане, видят результаты и высоко оценивают перспективы", - сказала Бахшалиева.

Депутат отметила также, что слова Трампа в последнем письме “самое время расширять успехи Вашей страны”, говорят о блестящем будущем Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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