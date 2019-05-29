Президент Ильхам Алиев принял делегацию УЕФА (ФОТО) (версия 2)

29 мая 2019 17:22 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вспомнив предыдущую встречу с Александером Чеферином и членами Европейского исполнительного комитета УЕФА, глава государства выразил удовлетворение тем, что делегация вновь совершает визит в Баку. Президент Ильхам Алиев отметил, что между Азербайджаном и УЕФА осуществляется успешное сотрудничество.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин отметил, что для проведения в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА проведена подготовительная работа высокого уровня. Он подчеркнул, что Баку – очень красивый город, который соединяет в себе современное развитие и исторические традиции, отметил, что они чувствуют себя в столице очень комфортно. Подчеркнув, что Союз европейских футбольных ассоциаций успешно сотрудничает с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, президент УЕФА Александер Чеферин выразил признательность за созданные условия.

В заключение было сделано фото на память.

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