Президент Ильхам Алиев подписал важный указ для стимулирования производства субъектов МСБ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Порядка оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро, малого и среднего предпринимательства".

Согласно указу, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом, и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти привести в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.

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