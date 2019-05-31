Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Шеки и Пираллахи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева 30 мая организовал в городе Шеки и Пираллахи очередной ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

На церемониях ифтара с участием религиозных деятелей, членов семей шехидов, инвалидов Карабахской войны и членов малоимущих семей были прочитаны аяты из Священного Корана, молитвы, рассказано о добродетелях месяца Рамазан.

Было отмечено, что азербайджанский народ ежегодно отмечает праздник Рамазан. Месяц Рамазан, когда был ниспослан Священный Коран, демонстрирует торжество единства и равенства между людьми, благотворительности и милосердия. В этом месяце мусульманам предоставляется возможность более совершенно исполнить долг совести перед Всевышним и религией. Организация ифтара в месяц Рамазан - наглядный пример единства общества, тесного единства между государством и религией в стране во имя общих идей.

На церемониях были озвучены пожелания процветания государству, благоденствия - народу, произнесены молитвы за упокой душ героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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