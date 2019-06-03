МИД Грузии: участие команд в Карабахе не означает легитимность оккупационных режимов

БАКУ /Trend/ - «Проводится так называемый чемпионат Европы по футболу на непризнанной территории Нагорного Карабаха, где участвуют футбольные команды из регионов Абхазии и Цхинвали. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

В заявлении говорится, что инициатором и организатором этого мероприятия является Конфедерация футбольных ассоциаций непризнанных регионов ( (ConIFA)). ФИФА и УЕФА не признают (ConIFA) и подобные организации, в основном состоящие из футбольных команд непризнанных регионов. Поэтому участие футбольных команд Абхазии и Цхинвали в таком фальшивом чемпионате не является основанием придания легитимности оккупационным режимам и быть им не может».

Поддержка и позиция международного сообщества в отношении политики непризнания со стороны Грузии неизменна и отражена в нескольких международных документах и заявлениях:

«Реализация политики непризнания является одним из приоритетов нашей внешней политики. МИД активно работает над усилением политики непризнания и предотвращения будущих рисков».

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: )

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