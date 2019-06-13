Посол Китая в Азербайджане завершил дипмиссию

13 июня 2019 22:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял чрезвычайного и полномочного посла Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа в связи с завершением его дипломатической миссии, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Во время встречи состоялся обмен мнениями касательно существующих между Азербайджаном и Китаем двусторонних связей, а также сотрудничества в сферах политики, торговли, туризма и других сферах. Было подчеркнуто, что существует большой потенциал для еще большего развития отношений.

Посол сказал, что в период своей деятельности приложил большие усилия в направлении укрепления двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем. Цзинхуа подчеркнул, что встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках рабочей встречи Президента Ильхама Алиева в Китай, а также взаимные контакты стран на высоком уровне, включая недавний первый официальный визит главы МИД Китай Ван Ина в Баку, внес вклад в еще большее расширение двусторонних отношений.

Посол еще раз выразил позицию Китая по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Азербайджана.

Мамедъяров поблагодарил Цзинхуа за тот вклад, который он внес в развитие связей между двумя странами. Министр подчеркнул, что приветствует принципиальную позицию Китая в связи с поддержкой страной норм и принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств.

Глава МИД пожелал успехов послу в его будущей деятельности.

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