Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Форума госслужб ООН (ФОТО)

24 июня 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку в понедельник при совместной организации ООН и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана начался Форум государственных служб ООН, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии открытия Форума приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила с речью на Форуме.

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