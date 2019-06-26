Президент Ильхам Алиев: Война еще не окончена, и мы в любой момент должны быть готовы освободить родные земли от оккупантов

26 июня 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Война еще не окончена, и мы в любой момент должны быть готовы освободить родные земли от оккупантов.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев во время выступления перед курсантами и преподавателями после ознакомления с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского.

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