Вице-премьер: Каждый гражданин Азербайджана всегда готов оказать армии моральную и материальную поддержку

4 июля 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана поддерживают армию в пределах своих возможностей. Мы выдвинули новую инициативу, и захотели вновь включить этот вопрос в повестку дня.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

Вице-премьер отметил, что члены ПЕА широко поддержали эту инициативу, и перечислили средства в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана.

Зампред ПЕА подчеркнул, что к этой инициативе присоединились и депутаты.

По словам вице-премьера, присоединение к этой инициативе других лиц личное дело каждого: «Каждый гражданин Азербайджана всегда готов оказать армии моральную и материальную поддержку. Сильная азербайджанская армия стоит в одном ряду с 52 сильнейшими армиями. Известные апрельские бои еще раз доказали мощь азербайджанской армии. Материальная и моральная поддержка, оказываемая азербайджанским народом, служит усилению нашей армии».

Напомним, что ранее вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов на своей официальной странице «Facebook» поделился публикацией под девизом «Проведем благотворительную акцию с целью поддержки Фонда помощи Вооруженным силам».

С призывом «поддержим нашу армию», Ахмедов предложил членам ПЕА присоединиться к благотворительной акции в поддержку Фонда помощи ВС, и первым, в качестве примера для других, перевел 50 процентов своей заработной платы в Фонд помощи ВС.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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