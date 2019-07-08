Фирангиз Ализаде: Включение исторического центра Шеки и Ханского дворца в список ЮНЕСКО – международный триумф Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Включение исторического центра Шеки и Ханского дворца в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - международный триумф Азербайджана, итог последовательной работы в этой организации и особого внимания высшего руководства страны к этому вопросу, сообщила Trend художественный руководитель Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде.

"В Азербайджане государство всегда уделяло особое внимание культуре и искусству, сохранению и пропаганде национального наследия. Это долгожданное событие, мы ждали этого и активно готовились. В Шеки было реализовано множество проектов с участием знаменитостей, в этот город приезжали высокие иностранные гости. И то, что это совпало с проведением юбилейного десятого Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", значительные средства на который выделил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, является очень радостным и знаменательным событием. Когда мы узнали об этом, находились в Шеки, все звонили другу-другу и восторженно поздравляли. И, конечно, это большая радость для всех шекинцев, в том числе, главы Исполнительной власти Шеки Эльхана Усубова, которые сделали очень много для родного города. Шеки - жемчужина Азербайджана, богатая историческими и архитектурными памятниками. Ханский дворец, Шекинская ханская мечеть, Крепость XVIII веков, Верхний и Нижний караван-сарай, христианская церковь XII века в селении Киш – самые известные из них. На фоне этого культурно-исторического великолепия, в рамках фестиваля "Шелковый путь" с 2010 года, мы организуем концертные программы с участием именитых отечественных и зарубежных коллективов. Все это бесспорно способствует пропаганде нашей истории и уникальной архитектуры во всем мире. Особенно хотелось бы отметить, что это решение было принято на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, что свидетельствует о высокой международной оценке и признании заслуг Азербайджана в вопросе сохранения объектов всемирного наследия. Это мероприятие прошло на очень высоком уровне, и в этом бесспорная заслуга министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева. Все вместе мы добились этой достойной победы!", - отметила Фирангиз Ализаде.

По словам председателя Союза композиторов Азербайджана, настоящий успех - это естественное продолжение проводимой на протяжении многих лет государственной политики Азербайджана по защите объектов всемирного наследия - как в нашей стране, так и за ее пределами.

"На протяжении многих лет Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во всем мире осуществляет огромную работу по развитию и пропаганде нашей древней и современной культуры, искусства и национального наследия. Реализовано множество значимых проектов, выпушены музыкальные диски, различные альбомы, книги и издания на очень высоком полиграфическом уровне, которые вызывают большой интерес среди мировой общественности и прославляют Азербайджан. Все наши успехи во всех областях достигаются под руководством Президента Ильхама Алиева, который имеет большой авторитет на международной арене. Я уверена, что число объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане будет продолжать увеличиваться, благодаря последовательной работе государства. В Азербайджане есть еще множество культурных объектов, ждущих своего признания. Мы сегодня должны привлекать особое внимание ЮНЕСКО и мировой общественности, чтобы предпринимать еще более серьезные шаги в отношении исторических памятников и образцов культурного наследия в оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабахе, где они варварски уничтожаются. Это очень важный вопрос, который должен быть безотлагательно решен!", - добавила Фирангиз Ализаде.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Ровшан Гусейнов)

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