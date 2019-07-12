На II Международном симпозиуме «Исламская цивилизация на Кавказе» прошли панельные заседания (ФОТО)

12 июля 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках второго международного симпозиума "Исламская цивилизация на Кавказе“ прошли панельные заседания.

Дискуссии на панели на тему «Исламская политика царской России на Кавказе» прошли под модераторством директора Института востоковедения имени Г.Церетели Грузии, профессора Государственного университета Ильи Георгия Саникидзе и заведующего кафедрой религиоведения Азербайджанского института теологии Эльнура Азизова. Были заслушаны доклады на темы «Религиозное устройство мусульман и планы его реформ на Кавказе и в Европейской России в начале ХХ века», «Стратегические планы русского царизма по организации мусульманской духовности в Азербайджане», «Социально-психологические аспекты религиозной политики царской России в северном Азербайджане», «Антиисламская политика царской России, направленная на ассимиляцию азербайджанских тюрков», «Исламская политика царизма на Южном Кавказе в 1801-1917 годы (на основании архивных материалов)», «О положении исламской религии в Азербайджане в начале XIX-XX веков».

На панельном заседании на тему «Роль ученых Кавказа в развитии точных, естественных и гуманитарных наук в исламском мире», на котором будут представлены доклады на темы «Мнения Гасана Мелика Зардаби об исламе», «Роль Азербайджана в развитии исламской цивилизации», «Новый взгляд на идейно-политические и философские аспекты хуруфизма на мусульманском Востоке в средние века», «Мухаммед Амин Садреддин Ширвани и моральная философия», «Женщины-просветители в азербайджанском просветительском движении», «Роль ученых Кавказа в развитии точных, естественных и гуманитарных наук в исламском мире», «Азербайджан как регион исламской философии» и др., модераторами будут заведующий кафедрой исламоведения Азербайджанского института теологии Ахмед Ниязов и преподаватель исторического факультета Стамбульского университета Сабахаттина Заима Турции, профессор Мухаммед Харб.

Отметим, что в ходе второго международного симпозиума заслушаны доклады более ста авторов на 11 панелях.

Статьи и доклады, представленные на мероприятии будут изданы под названием «Материалы второго международного симпозиума "Исламская цивилизация на Кавказе».

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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