Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в стране Луиса Антонио Димате Карденаса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии Юбазлана Бин Юсофа и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии Муриэл Пеневейре.

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