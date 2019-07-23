Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (версия 2)

23 июля 2019 12:00 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:53)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в стране Луиса Антонио Димате Карденаса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии Юбазлана Бин Юсофа и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии Муриэл Пеневейре.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)
Политика 11:53
Азербайджан присоединился к "Уставу международного военно-медицинского комитета"
Политика 22 июля 19:44
Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу
Политика 22 июля 18:52
Президент Ильхам Алиев: Прибытие товарного поезда из Китая в Азербайджан - показатель хороших перспектив сотрудничества в экономической и транспортной сферах (ФОТО)
Политика 22 июля 15:18
Президент Ильхам Алиев выделил дополнительную финпомощь газетам, издаваемым в Азербайджане
Политика 22 июля 12:58
Президент Ильхам Алиев: Наша национальная пресса, основанная на фундаменте «Экинчи» – голос Азербайджана, который слышит мир
Политика 22 июля 11:28
Лента новостей
Лянкяранский госуниверситет объявил тендер на ремонт котельной
Тендеры 12:24
Прибыль грузинских банков сократилась
Финансы 12:23
British Airways хочет через суд добиться запрета забастовки пилотов
Другие страны 12:22
В Азербайджане центры DOST будут оказывать услуги по усыновлению
Общество 12:19
В сирийском Идлибе при авиаударах погибли 60 человек
Арабские страны 12:17
Межбанк Азербайджана увеличил чистую прибыль почти на 31%
Бизнес 12:08
Только в Агдаме ВС Армении разрушили 17 мечетей – госкомитет Азербайджана
Политика 11:58
Токио потребовал от Сеула усилить охрану японских дипломатических представительств
Другие страны 11:54
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)
Политика 11:53