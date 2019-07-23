Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО/ВИДЕО)

23 июля 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом ротации, группа миротворцев Азербайджанской Армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает во вторник Trend. о ссылкой на пресс-службу минобороны .
Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане продолжается с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих ВС Азербайджана, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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