МИД Азербайджана об отмене визового режима с Турцией

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал решение об отмене визового режима для граждан Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Азербайджано-турецкие связи, опирающиеся на общие культурно-этнические исторические связи, дружбу, братство и солидарность между двумя народами, находятся на высочайшем уровне. Сегодня усилиями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана успешно развиваются двусторонние отношения. Всесторонне развивающееся стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией обуславливает необходимость обеспечения свободного въезда и выезда наших народов и оценки сотрудничества в визовой сфере между странами. В этом аспекте для граждан Турции с общегражданскими паспортами, желающими приехать в Азербайджан сроком до 30 дней, с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим. МИД Азербайджана направил ноту МИД Турции в связи с отменой визового режима», - говорится в комментарии МИД.

Отметим, что статус граждан Турции, желающих более 30 дней оставаться на территории Азербайджана, регулируется соответствующими законами Азербайджана.

По решению правительства Турции, граждане Азербайджана, посещающие эту страну до 30 дней, были освобождены от визового режима. Решение об отмене визового режима станет очередным весомым вкладом в развитие непрерывно растущих отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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