Президент Ильхам Алиев учредил конкурс "Yüksəliş"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об учреждении конкурса "Yüksəliş".
Согласно распоряжению, конкурс "Yüksəliş" (далее – конкурс) учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.
В связи с проведением конкурса создается Оргкомитет в нижеследующем составе:
Председатель
Фарах Алиева – завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана
Члены Оргкомитета:
Микаил Джаббаров - министр по налогам
Азад Рагимов - министр молодежи и спорта
Джейхун Байрамов – министр образования
Сахиль Бабаев - министр труда и социальной защиты населения
Анар Алакбаров - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Ульви Гулиев - депутат Милли Меджлиса (парламента)
Малейка Аббасзаде - председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра
Балакиши Гасымов – генеральный директор Общественного теле- и радиовещания
Оргкомитету поручается осуществлять общее руководство и контроль над проведением конкурса, создать рабочую группу в связи с осуществлением координационных работ по конкурсу, и назначить заместителя министра молодежи и спорта руководителем рабочей группы, утвердить правила проведения конкурса. Рабочая группа должна определить структуру, которая обеспечит проведение конкурса.
В качестве полномочного органа по осуществлению текущих работ по конкурсу назначается министерство молодежи и спорта.
Для осуществления текущих работ по конкурсу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта выделяется один миллион манатов.
Министерству финансов поручается обеспечить настоящее финансирование.
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