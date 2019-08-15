Азербайджанские танкисты-участники конкурса «Танковый биатлон» завершили подготовку к финалу (ФОТО/ВИДЕО)

15 августа 2019 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские танкисты, попавшие в финал конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках Международных армейских игр-2019, завершили финальную подготовку.

Танковые экипажи и группы технической поддержки провели осмотр боевых машин, которые пойдут в финальной эстафете, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Азербайджанские танковые экипажи, проверив боевую технику, провели пристрелку штатного вооружения танка.

По итогам жеребьёвки, 17 августа азербайджанские танкисты в финальной эстафете в первом дивизионе будут состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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