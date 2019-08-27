Али Ахмедов: Оппозиция годами пытается прикрыть свою безуспешность якобы "недемократическими" выборами

БАКУ /Trend/ - По мере приближения выборов активизируется любая политическая организация и отдельные ее представители, что нормально. Правящая партия «Ени Азербайджан» в свою очередь готовится к муниципальным выборам, которые пройдут в декабре.

Об этом в интервью Trend сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

При этом он отметил, что оппозиционные партии годами пытаются прикрыть свою безуспешность, ссылаясь на якобы "недемократические выборы", и продолжается это уже около 30 лет.

Ахмедов напомнил, что на всех выборах, проведенных в стране с 1993 года и по настоящее время, оппозиционные партии были безуспешны, граждане Азербайджана не голосовали и не хотели голосовать за них. «Причину этого прекрасно понимает каждый гражданин Азербайджана, не пожелавший за них проголосовать. Большинство граждан не забыло, в какой тяжелой ситуации оказался Азербайджан в начале 90-х годов, не забыло очередей за хлебом, действий вооруженных лиц. Люди видят и нынешний Азербайджан, видят, как похорошела страна, изменилась жизнь граждан. Как бы оппозиция ни пыталась очернить это развитие, граждане помнят, как они жили в начале 90-х годов. Они четко сознают, что люди, проводящие антиазербайджанскую пропаганду, те, кто заявляет о якобы "недемократичности" выборов - это лица, потерпевшие крах, находясь у власти в 90-х годах, которые чуть было не довели Азербайджан до раскола. Общество больше не поверит им, потому что именно они способствовали тому, что страна попала в тяжелейшее положение. Естественно, люди не будут поддерживать их, не будут за них голосовать. Причиной своей безуспешности оппозиция указывает то, что выборы в Азербайджане проходят якобы "не демократично". Эти утверждения абсолютно ложны. Гражданин Азербайджана голосует в соответствии со своим желанием, и если оппозиция не может завоевать голоса, то пусть ищет причину в своих действиях», - сказал Ахмедов.

Касаясь вопроса подготовки ПЕА к предстоящим муниципальным выборам, вице-премьер отметил, что партия серьезно готовится к каждым выборам. "Уже началась подготовка к муниципальным выборам, идет работа по выдвижению кандидатов", - сказал он.

Ахмедов отметил, что ПЕА стремится к тому, чтобы в муниципалитеты было избрано больше молодежи и женщин. Он выразил уверенность, что потенциал партии, доверие граждан помогут ПЕА завоевать успех на муниципальных выборах. "Поэтому мы верим в то, что на очередных муниципальных выборах ПЕА вновь повторит свои успехи. В рядах ПЕА есть молодежь, которой оказывается доверие, и в то же время есть ценные для нас ветераны, люди, имеющие большие заслуги в создании и развитии партии, обладающие большим опытом и авторитетом», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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