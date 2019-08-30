Очередная группа военнослужащих Турции прибыла в Азербайджан на учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО/ВИДEO)

30 августа 2019 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Очередная группа военнослужащих Турции прибыла в Азербайджан для участия в совместных тактических летных учениях TurAz Qartalı-2019.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.

В учениях, которые состоятся со второго по 16 сентября, примут участие до 30-ти авиационных средств, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 Kasa, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook и ATAK/AH-1W.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Очередная группа военнослужащих Турции прибыла в Азербайджан на учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО/ВИДEO)
  • Очередная группа военнослужащих Турции прибыла в Азербайджан на учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО/ВИДEO)
  • Очередная группа военнослужащих Турции прибыла в Азербайджан на учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО/ВИДEO)
  • Очередная группа военнослужащих Турции прибыла в Азербайджан на учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО/ВИДEO)
  • Очередная группа военнослужащих Турции прибыла в Азербайджан на учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО/ВИДEO)
  • Очередная группа военнослужащих Турции прибыла в Азербайджан на учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО/ВИДEO)
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