Министр: Достижение высокого уровня боевой подготовки - одна из важнейших задач азербайджанской армии (ФОТО)

31 августа 2019 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Касаясь реформ, проводимых в армии по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в том числе улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, министр обороны подчеркнул важную роль в усилении азербайджанской армии и освобождении оккупированных земель оснащения воинских частей современным вооружением и поддержания боевой подготовки личного состава на высоком уровне.

Министр отметил, что деятельность в этом направлении будет продолжена высокими темпами.

Проанализировав итоги завершившегося месяца интенсивной боевой подготовки, министр обороны отметил повышение качества мероприятий, проведенных в связи с боевой деятельностью во всех воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Гасанов довел до участников совещания требования по увеличению числа занятий и учений по боевой подготовке, которые будут проводиться в видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях в течение последующих месяцев, их более качественной организации в соответствии с директивами и наставлениями, а также по проведению других мероприятий, направленных на повышение уровня профессионализма личного состава.

Генерал-полковник Гасанов дал соответствующие поручения должностным лицам по созданию запасов материально-технических ресурсов для подразделений, несущих боевое дежурство в сложной горно-рельефной местности, обеспечению безопасности военнослужащих, проведению более качественных инженерных работ на позициях, линиях стратегической коммуникации и путях подвоза, а также по другим важным вопросам. В завершение министр обороны затронул вопросы выполнения на должном уровне приказов и распоряжения в связи с подготовкой к международным учениям, которые пройдут в Азербайджане, а также в связи с другими широкомасштабными учениями, которые предстоит провести в воинских частях в прифронтовой зоне в течение следующих месяцев.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Министр: Достижение высокого уровня боевой подготовки - одна из важнейших задач азербайджанской армии (ФОТО)
  • Министр: Достижение высокого уровня боевой подготовки - одна из важнейших задач азербайджанской армии (ФОТО)
  • Министр: Достижение высокого уровня боевой подготовки - одна из важнейших задач азербайджанской армии (ФОТО)
  • Министр: Достижение высокого уровня боевой подготовки - одна из важнейших задач азербайджанской армии (ФОТО)
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