По случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими в один день будет посажено 650 тысяч деревьев

БАКУ/Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими в один день будет посажено 650 тысяч деревьев.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева и министерство экологии и природных ресурсов, к этой благородной инициативе, нацеленной на пропаганду на международной арене поэзии великого поэта мирового значения, увековечивание его памяти, популяризацию азербайджанской литературы и культурного наследия, присоединятся представители широкой общественности из всех регионов республики, а также государственных и правительственных структур, дипломатического корпуса, органов исполнительной власти, неправительственных организаций и волонтерского движения. Данное широкомасштабное мероприятие стартует в Шамахинском районе, где родился выдающийся мастер слова — дар азербайджанского народа общечеловеческой культуре.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 2019 год объявлен «Годом Насими».

Напомним, что 600-летний юбилей великого поэта был торжественно отмечен по инициативе общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. В список знаменательных мероприятий ЮНЕСКО было включено 600-летие великого мастера слова, и впервые в 1973 году было отмечено на международном уровне. Его поэтическое наследие является особым этапом в истории азербайджанской литературы, обладающей древними корнями и многовековыми традициями. Философия поэзии Насими построена на воспевании красоты природы, светлых человеческих чувств, свободы личности. Она сыграла неоценимую роль в дальнейшем обогащении азербайджанской литературы.

Поскольку гармония отношений между человеком и природой занимают особое место в творчестве поэта-мыслителя, увековечивание его памяти в таком контексте широкомасштабным, запоминающимся мероприятием является ценным вкладом в дело оздоровления окружающей среды и превращения Азербайджана в зеленый, процветающий край.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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