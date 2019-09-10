Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил письмо Поладу Бюльбюльоглу

БАКУ /Trend/ - Первый президент КазахстанаНурсултан Назарбаев направил письмо чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.

"Уважаемый Полад Бюльбюльоглу!

Благодарю Вас за тёплое послание и добрые пожелания в мой адрес.

Высоко оцениваю Ваш творческий труд, плодотворную общественную и государственную деятельность, большой личный вклад в развитие традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Уверен, что ваш богатый жизненный и профессиональный опыт и впредь будут служить укреплению многосторонних связей между нашими братскими народами.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов", - говорится в письме.

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