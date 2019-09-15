Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся с Днем знаний

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний.

Как сообщает Trend, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие школьники, студенты. Уважаемые педагоги и родители. Поздравляю вас с этим родным, любимым праздником — Днем знаний. Это начало нового учебного года, начало большой, ответственной и очень интересной работы.

Пусть новый учебный год принесет вам большие успехи в учебе, интересные встречи и открытия, будет успешным и плодотворным для каждого школьника, студента и педагога. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и новых достижений! С Днем знаний вас, дорогие друзья.", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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